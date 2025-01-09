Hindistan’da festivale katılanlara fil saldırdı

İHA
Hindistan'da acı olay..
Kerala eyaletinde yer alan Malappuram kentinde düzenlenen Puthiyangadi Festivali kapsamında süslenen bir fil insanlara saldırdı.
1'İ AĞIR 17 YARALI
Fil saldırısı sonucu 1’i ağır toplam 17 kişi yaralandı. Pakkathu Sreekuttan adlı fil güçlükle kontrol altına alınırken, yaralılar yakınlardaki hastanelere sevk edildi.
Filin insanlara neden saldırdığı henüz bilinmiyor.
SALDIRI ANI KAMERADA
Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, filin bir kişiyi havaya kaldırarak yere fırlattığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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