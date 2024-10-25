Hindistan'da fırtına yüzünden 600 bin kişi tahliye edildi

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Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden (IMD) yapılan açıklamada, Dana Tropik Fırtınası'nın Odişa eyaleti ve Batı Bengal'deki hızının saatte 120 kilometreyi bulduğu bildirildi.



Hindistan'da hayatı olumsuz etkileyen Dana Tropikal Fırtınası nedeniyle ülkenin doğusunda yaklaşık 600 bin kişi tahliye edildi.

AĞAÇLAR KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ

Şiddetli yağış ve fırtına, ağaçların köklerinden sökülmesine, sel riskine ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edilmesine neden oldu.

BÖLGE SULAR ALTINDA KALABİLİR

IMD'nin su seviyesinin yaklaşık bir metre yükselmesi nedeniyle alçak bölgelerin sular altına kalabileceğini duyurması, bölgede yetkilileri yüksek alarm durumuna geçirdi.

CAN KAYBI YOK

Fırtına sonucunda henüz herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Odişa'da fırtına nedeniyle dün okullarda eğitime ara verilmiş, 200'den fazla tren seferi iptal edilmiş ve uçuşlar askıya alınmıştı.

Balıkçılar, denize açılmamaları konusunda uyarılmıştı.

2023'TEKİ FIRTINA 523 CAN ALDI

Geçen sene ülkede etkili olan fırtınalar nedeniyle 523 kişi hayatını kaybetmiş ve 2,5 milyar dolarlık zarar oluşmuştu.