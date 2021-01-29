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Hindistan’da fren yerine gaza basınca, 6 kişiyi ezdi

Hindistan’da fren yerine gaza basınca, 6 kişiyi ezdi

Yakıt almak için girdiği benzin istasyonunda fren yerine gaza basan sürücü, 6 kişiyi ezdi. O anlar, benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.