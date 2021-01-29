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- Hindistan’da fren yerine gaza basınca, 6 kişiyi ezdi
Hindistan’da fren yerine gaza basınca, 6 kişiyi ezdi
Yakıt almak için girdiği benzin istasyonunda fren yerine gaza basan sürücü, 6 kişiyi ezdi. O anlar, benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 29.01.2021 - 16:07
Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Sirsi kasabasında, bir otomobil sürücüsü yakıt almak için benzin istasyonuna girdi.
Sürücü, benzin istasyonunda fren yerine gaza basarak, 6 kişiye çarptı.
6 KİŞİYİ EZDİ
İşyerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, fren yerine gaza basan sürücü aracıyla iki motosikletli ve akaryakıt pompacılarına çarptı.
3 YARALI
Kaza sonrası çevredekiler yardıma koştu. Olayda üç kişinin yaralandığı bildirildi.
Hindistan’da fren yerine gaza basınca, 6 kişiyi ezdi VİDEO