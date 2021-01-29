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    Hindistan’da fren yerine gaza basınca, 6 kişiyi ezdi

    Yakıt almak için girdiği benzin istasyonunda fren yerine gaza basan sürücü, 6 kişiyi ezdi. O anlar, benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 29.01.2021 - 16:07
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    Hindistan’da fren yerine gaza basınca, 6 kişiyi ezdi

     

    Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Sirsi kasabasında, bir otomobil sürücüsü  yakıt almak için benzin istasyonuna girdi.

    Sürücü, benzin istasyonunda fren yerine gaza basarak, 6 kişiye çarptı.

    6 KİŞİYİ EZDİ

    İşyerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, fren yerine gaza basan sürücü aracıyla ​iki motosikletli ve akaryakıt pompacılarına çarptı.

    3 YARALI

    Kaza sonrası çevredekiler yardıma koştu. Olayda üç kişinin yaralandığı bildirildi.

    Hindistan’da fren yerine gaza basınca, 6 kişiyi ezdi VİDEO

    Hindistan’da fren yerine gaza basınca, 6 kişiyi ezdi #1

    Hindistan’da fren yerine gaza basınca, 6 kişiyi ezdi #2

    Hindistan’da fren yerine gaza basınca, 6 kişiyi ezdi #3

    Hindistan’da fren yerine gaza basınca, 6 kişiyi ezdi #4

    Hindistan’da fren yerine gaza basınca, 6 kişiyi ezdi #5

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