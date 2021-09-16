Euro
9.9716
-0.01%
Dolar
8.4349
0.09%
Altın
485.18
-0.18%
Borsa
1.424
0%
Bitcoin
405.293
2.60%
EXEN Coin
24.41
-1.73%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Hindistan'da futbol topuyla oynayan ayılar

    Ormanlık alanda bulunan ayıların futbol topuyla doyasıya eğlendiği anlar, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 07:40
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 08:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan'da futbol topuyla oynayan ayılar

    Hindistan'ın Odisha eyaletine bağlı Nabarangpur bölgesinin Sukhigaon köyünde amatör bir futbol maçı, iki sürpriz ziyaretçiyle yarıda kaldı.

    Açık alanda futbol maçı yapan bir grup genç, ormanlık alandan iki ayının kendilerine doğru yaklaştığını fark etti ve topu bırakarak bölgeden uzaklaşmaya başladı.

    Ancak ayıların topla oynamaya başladığını gören gençler, zararsız olduklarını anlayınca o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

    ANNE VE YAVRU AYININ KEYİFLİ HALLERİ

    Görüntülerde, anne ve yavru ayının futbol topuyla oynamaktan büyük keyif aldığı ve paslaştıkları görüldü.

    O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral olurken, ayıların bir süre sonra topla birlikte alandan uzaklaştığı belirtildi.

    Hindistan'da ormanlık alanda futbol topuyla oynayan ayılar VİDEO

    Hindistan da futbol topuyla oynayan ayılar #1

    Hindistan da futbol topuyla oynayan ayılar #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir