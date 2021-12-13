Hindistan'da gelin ve damadın sahne şovu sırasında bindikleri salıncağın ipi koptu.

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde gelin ve damat sahnede salıncak, dansçılar ve volkanlar ile şov yapmak istedi.

SALINCAĞIN İPİ KOPTU

Şov sırasında gelin ve damadın bindiği salıncağın ipinin yanarak kopması ile çift yaklaşık 4 metre yüksekten yere çakıldı.

KAZAYI HAFİF YARALI ATLATTILAR

Çiftin düştüğünü görenler çığlık atarken, birçok kişi yardım için sahneye koştu. Çiftin kazada hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Hindistan'da gelin ve damat metrelerce yükseklikten yere düştü VİDEO