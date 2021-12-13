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    Hindistan'da gelin ve damat metrelerce yükseklikten yere düştü

    Hindistan'da gelin ve damadın sahne şovu sırasında bindikleri salıncağın ipi koptu.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 21:51
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 22:14
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    Hindistan'da gelin ve damat metrelerce yükseklikten yere düştü

    Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde gelin ve damat sahnede salıncak, dansçılar ve volkanlar ile şov yapmak istedi.

    SALINCAĞIN İPİ KOPTU

    Şov sırasında gelin ve damadın bindiği salıncağın ipinin yanarak kopması ile çift yaklaşık 4 metre yüksekten yere çakıldı.

    KAZAYI HAFİF YARALI ATLATTILAR

    Çiftin düştüğünü görenler çığlık atarken, birçok kişi yardım için sahneye koştu. Çiftin kazada hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

    Hindistan'da gelin ve damat metrelerce yükseklikten yere düştü VİDEO

    Hindistan da gelin ve damat metrelerce yükseklikten yere düştü #1

    Hindistan da gelin ve damat metrelerce yükseklikten yere düştü #2

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