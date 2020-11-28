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    Hindistan’da güvenlik görevlisinin yastığını ateşe verdi

    Görevliyi yangını fark eden evsiz bir adam kurtarırken, o anlar anbean kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 09:16
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 09:41
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    Hindistan’da güvenlik görevlisinin yastığını ateşe verdi

    Hindistan'ın Ratlam kentindeki bir çay dükkanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Mohan Panwar, 16 Kasım gecesi derin bir uykuya daldı.

    Kimliği belirsiz bir adam arkasından ona yaklaştı ve yastığını ateşe verdi.

    Günün yoğun çalışmasının ardından yorgun düşen Panwar, yangın yayılırken bile uyumaya devam etti.

    EVSİZ ADAM KURTARDI

    Şans eseri, yangın yakınlardaki evsiz bir adamın dikkatini çekti.

    Evsiz adam, güvenlik görevlisinin yanına geldi ve onu uyandırdı. Bu anlar anbean kameraya yansıdı.

    Hindistan'da güvenlik görevlisini yanmaktan evsiz adam kurtardı İZLE

    Hindistan’da güvenlik görevlisinin yastığını ateşe verdi #1

    Hindistan’da güvenlik görevlisinin yastığını ateşe verdi #2

    Hindistan’da güvenlik görevlisinin yastığını ateşe verdi #3

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