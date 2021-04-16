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    Hindistan’da halk birbirine inek gübresi fırlattı

    Sağlık ve refah getireceğine inanılan Pidakala Samaram etkinliklerinde toplanan kalabalık birbirine inek gübresi fırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 14:04
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    Hindistan’da halk birbirine inek gübresi fırlattı

    Hindistan’da artan koronavirüs vakalarına rağmen, Andra Pradeş eyaletinin Kutnool bölgesinde bir araya gelen yüzlerce kişi Ugadi Festivali kapsamında kutlamalar yaptı.

    'Pidakala Samaram' olarak bilinen bu gelenek, Kairuppala köyünde gerçekleşti.

    Hindistan’da halk birbirine inek gübresi fırlattı #1

    Her yıl Ugadi adı verilen yeni yıl gününden bir gün sonra düzenlenen geleneksel etkinlikte, ülkede kutsal kabul edilen inek gübresinin halka sağlık ve refah getireceğine inanıldığı için insanlar birbirlerine inek gübresi fırlattı.

    MASKE, MESAFE VE HİJYEN HİÇE SAYILDI

    2 Nisan tarihinden bu yana koronavirüsten dünyanın en fazla etkilenen ülkesi olmasına rağmen, bölgedeki kalabalık maske, mesafe ve hijyen kuralları hiçe saydı.

    Hindistan'da gübre festivaline binlerce kişi katıldı VİDEO

    EN AZ 50 YARALI

    Yarım saat boyunca birbirlerine attıkları gübreler nedeni ile en az 50 kişi yarlandı. Yaralananlar tıbbi tedaviyi kabul etmedi.

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