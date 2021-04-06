Hindistan'da hareket halindeki trenden düştü

Hindistan’ın Racastan eyaletinde hareket halindeki trenden düşen yaşlı adam, istasyonda bulunan polisin yardımıyla son anda kurtarıldı.

Hindistan’ın Racastan eyaletinde yer alan Sawai Madhopur tren istasyonunda polisin dikkati, olası bir faciayı önledi.

Sawai Madhopur tren istasyonunda yaşlı bir adam, kapısına tutunduğu hareket halindeki trenden düşerek tren ile istasyon arasına sıkıştı.

Metrelerce sürüklenen yaşlı adam, istasyondaki polisin yardımına koşması ile trenin altında kalmaktan kurtuldu.

"PERSONELİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Hindistan Demiryolları Bakanı Piyush Goyal yaptığı açıklamada, "Rajasthan’daki Sawai Madhopur istasyonunda yaşlı bir yolcu, görevde olan bir güvenlik personelinin hızlı müdahalesi ile trenin altında kalmaktan son anda kurtarıldı. Görevlerini tam hizmetle yerine getiren güvenlik personelimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşlı adam trenden düştü VİDEO