Hindistan'da hijyen dolu görüntüler: Ayağı pilav tenceresinde uyuyakalan bekçi kamerada

Hindistan'ın skandal sokak lezzetleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

'Renkli' manzaralara sahne olan o görüntüler, birbirinden 'leziz' yiyeceklerin 'hijyenik' bir biçimde hazırlanıp servis edildiğini gözler önüne seriyordu.

AYAĞINI TENCERİNİN İÇİNDE UNUTUP UYUDU

Birçok parodisi çekilerek sosyal medyada oldukça geniş bir yer tutan 'sokak lezzetlerine' başka bir boyut kazandırıldı.

Sangareddy kentindeki erkek öğrenci yurdunda çalışan geçici bir güvenlik görevlisi, öğrencilerin yemesi için hazırlanmış pişmiş pirinç tenceresinin içindeki ayağıyla uyurken bulundu.

BEKÇİ, YETKİLİLERCE GÖREVDEN ALINDI

Yurtta kalan öğrenciler tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Olay, yurttaki öğrencilerin sağlığı ve yemek hijyeni konusundaki endişeleri gündeme getirdi.

Yurt yetkililerinin duruma el atmasıyla, birkaç aydır çalıştığı kurumda görevden alındı.