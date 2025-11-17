Abone ol: Google News

Hindistan'da hijyen dolu görüntüler: Ayağı pilav tenceresinde uyuyakalan bekçi kamerada

Telangana eyaletindeki Sangareddy'de bir yurt görevlisi, içki içtikten sonra öğrencilere verilen pirinç kasesine ayağını batırarak uyudu. Olay, öğrenciler tarafından kaydedilip yetkililere bildirilince, bekçinin ise derhal görevden alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 16:01
  • Telangana'da bir yurt görevlisi, içki içtikten sonra pirinç tenceresine ayağını sokarak uyudu.
  • Öğrenciler bu olayı kaydedip yetkililere bildirince, bekçi görevden alındı.
  • Olay, öğrencilerin sağlık ve hijyen endişelerini gündeme getirdi.

Hindistan'ın skandal sokak lezzetleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

'Renkli' manzaralara sahne olan o görüntüler, birbirinden 'leziz' yiyeceklerin 'hijyenik' bir biçimde hazırlanıp servis edildiğini gözler önüne seriyordu.

AYAĞINI TENCERİNİN İÇİNDE UNUTUP UYUDU

Birçok parodisi çekilerek sosyal medyada oldukça geniş bir yer tutan 'sokak lezzetlerine' başka bir boyut kazandırıldı.

Sangareddy kentindeki erkek öğrenci yurdunda çalışan geçici bir güvenlik görevlisi, öğrencilerin yemesi için hazırlanmış pişmiş pirinç tenceresinin içindeki ayağıyla uyurken bulundu.

BEKÇİ, YETKİLİLERCE GÖREVDEN ALINDI

Yurtta kalan öğrenciler tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Olay, yurttaki öğrencilerin sağlığı ve yemek hijyeni konusundaki endişeleri gündeme getirdi.

Yurt yetkililerinin duruma el atmasıyla, birkaç aydır çalıştığı kurumda görevden alındı.

Dünya Haberleri