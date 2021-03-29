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    Hindistan'da Holi Festivali kutlandı

    Asya ülkesinde binlerce kişiyi buluşturan salgın gölgesindeki festivalde ortaya çıkan tablo endişelere yol açtı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 11:46
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    Hindistan'da Holi Festivali kutlandı

    Hindistan'ın çeşitli şehirlerinde halk, koronavirüs salgınına rağmen Holi Festivali'nde bir araya geldi.

    Chennai, Prayagraj gibi şehirler, renklerin festivali olarak nitelendirilen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

    Katılımcılar, kendilerini "kötü huylardan arındırmak" için toz boyalarla renkli görüntüler ortaya çıkardı.

    "POZİTİF ENERJİNİN İŞARETİ"

    Binlerce Hindu tarafından her yıl mart ayında kutlanan festival; "iyiliğin, güzelliğin ve barışın kötülüklere karşı zaferi" anlamına geliyor.

    Aynı zamanda pozitif enerjinin işareti olan festival ile ilgili Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mutluluk ve neşe festivali, herkesin hayatına yeni bir güç ve yeni enerji getiriyor." ifadesini kullandı.

    Hindistan'da Holi Festivali kutlandı ViDEO

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    MASKESİZ FESTİVAL

    Hindistan basını, festivalde koronavirüs önlemlerine dikkat edilmemesini eleştirdi. Eyalet yönetimlerinin Holi Festivali sırasında kalabalıkların oluşturulmasını yasaklayan yeni kararlar aldığı ancak binlerce kişinin yasakları görmezden geldiği belirtildi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzleri maskesiz binlerce katılımcının salgına aldırış etmeden renkleri havaya savurduğu görüldü.

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    HİNDİSTAN'DA SALGIN BİLANÇOSU

    Worldometers internet sitesinin paylaştığı verilere göre, Hindistan, vaka sayısı bakımından ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

    Ülkede şimdiye kadar 12 milyon 39 bin 644 vaka ve 161 bin 881 ölüm yaşandı.

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