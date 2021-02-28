- Haberler
- Dünya Haberleri
- Hindistan'da horoz dövüşünde kan aktı
Hindistan'da horoz dövüşünde kan aktı
Hindistan'ın güneyinde yapılan yasa dışı horoz dövüşü sırasında horoz, sahibinin ölümüne neden oldu.
- AA
- 28.02.2021 - 16:16
Hindistan'da, Telangana eyaletinin Lothunur köyünde yasa dışı horoz dövüşü düzenlendi.
Dövüş sırasında ayağına jilet bağlanmış horoz, kaçmaya çalışırken sahibini yaraladı.
KAN KAYBINDAN ÖLDÜ
Polis yetkilisi B. Jeevan, horozun ayağına bağlanan jiletle kasığından yaralanan 45 yaşındaki horoz sahibinin, hastaneye giderken kan kaybından yaşamını yitirdiğini belirtti.
Soruşturma başlatılan olayla ilgili çok sayıda kişi aranıyor.
Hindistan'da tüm yasaklamalara rağmen horoz dövüşü güney eyaletleri Telangana, Andhra Pradeş, Tamil Nadu ve Karnatak'ta yapılmaya devam ediyor.