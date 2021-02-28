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    Hindistan'da horoz dövüşünde kan aktı

    Hindistan'ın güneyinde yapılan yasa dışı horoz dövüşü sırasında horoz, sahibinin ölümüne neden oldu.
    • AA
    • 28.02.2021 - 16:16
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    Hindistan'da horoz dövüşünde kan aktı

    Hindistan'da, Telangana eyaletinin Lothunur köyünde yasa dışı horoz dövüşü düzenlendi.

    Dövüş sırasında ayağına jilet bağlanmış horoz, kaçmaya çalışırken sahibini yaraladı.

    KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

    Polis yetkilisi B. Jeevan, horozun ayağına bağlanan jiletle kasığından yaralanan 45 yaşındaki horoz sahibinin, hastaneye giderken kan kaybından yaşamını yitirdiğini belirtti.

    Soruşturma başlatılan olayla ilgili çok sayıda kişi aranıyor.

    Hindistan'da tüm yasaklamalara rağmen horoz dövüşü güney eyaletleri Telangana, Andhra Pradeş, Tamil Nadu ve Karnatak'ta yapılmaya devam ediyor.

    Hindistan da horoz dövüşünde kan aktı #1

    Hindistan da horoz dövüşünde kan aktı #2

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