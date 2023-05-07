Hindistan'da uçakta panik: Yolcuyu akrep soktu İç hat uçuşunda akrep tarafından saldırıya uğrayan yolcunun seyahati kabusa döndü.

AA

Güney Asya ülkesi Hindistan'da uçakta yaşanan olaylar zincirine bir yenisi daha eklendi.

Air India ile seyahat eden kadın yolcu, akrebin saldırısına uğradı.

Press Trust India'nın haberine göre, hava yolu şirketi, 23 Nisan'daki Nagpur-Mumbai seferine ilişkin açıklama yaptı.

Yolcuya akrep saldırısı

Açıklamada, uçakta akrebin kadın yolcuyu sokması gibi nadir ve üzücü bir hadise yaşandığı ifade edildi.

Uçak, Mumbai'deki havaalanına indiğinde, doktorların kadın yolcuya müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, yolcunun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Uçak dezenfekte edildi

Gerekli protokollerin izlendiğine işaret edilen açıklamada, uçağın dezenfekte edilmesinin ardından akrebin bulunduğu belirtildi.

Hamam böceği ve tahta kurusu olayları

Hint hava yolu şirketi Air India'nın 2019'da Bhopal-Mumbai seferini yapan uçağında, bir yolcuya ikram edilen yiyecekte hamam böceği bulunmuştu.

Air India'nın, 2018'de Newyork-Mumbai seferini yapan uçağında ise business class bölümünde üç çocuğuyla seyahat eden yolcuyu tahtakuruları ısırmıştı.

Air India, tahtakuruları nedeniyle kabaran kolunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşan yolcudan özür dilemişti.