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    Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret tepki topladı

    Yeni Delhi'de bir araya gelen grup, BJP'den yükselen İslam karşıtı seslere tepkisini dile getirdi.
    • 09.06.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 14:38
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    Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret tepki topladı

    Hindistan, son günlerde İslam karşıtı açıklamalarla gündeme geliyor.

    İktidardaki Halk Partisi'nden (BJP), Hazreti Muhammed'e (sav) yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılıyor.

    BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine, çirkin ifadeleri sonrası son verilmişti. Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal da partiden ihraç edilmişti.

    Yeni Delhi'de protesto

    Polis, BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Harshit Srivastava'yı, Twitter paylaşımından dolayı Uttar Pradeş eyalatinde gözaltına almıştı.

    Yaşananlar, Güney Asya ülkesinde protestonun fitilini ateşledi. Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin Partisi destekçileri, başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

    BJP: Küçük düşüren ideolojilere karşıyız

    BJP gençlik kolları başkanının Hazreti Muhammed'e hakaret dolu ifadeleri protesto edildi. Güvenlik güçlerinin, protesto sırasında önlem aldığı görüldü.

    Söz konusu partiden yapılan açıklamada, "BJP, herhangi bir dine ya da mezhebe hakaret eden, küçük düşüren ideolojilere karşıdır. BJP, bu tür insanları veya felsefeyi desteklemez." denilmişti.

    Hindistan'da Müslüman karşıtı şarkı yaptılar ViDEO

    BJP sözcüsüne dava açıldı

    Öte yandan BJP Sözcüsü Sharma'ya, hakaret içeren ifadeleri nedeniyle dava açıldı.

    AA'nın haberine göre, polis yetkilileri, Sharma'nın "insanları çeşitli bölücü çizgiler temelinde kışkırtmak" suçlamasıyla açılan iki davadan birinde adının geçtiğini söyledi.

    Gerilimi körükleyen ifadeler

    Hint gazeteci ve yazar Saba Naqvi de Hindu karşıtı tweet attığı iddiasıyla davaya dahil edildi.

    Ülkede BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltmiş durumda.

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