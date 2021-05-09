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    Hindistan'da ibadet alanları hastaneye dönüştürülüyor

    Hindistan'da başkent Yeni Delhi'de koronavirüs hastaları için ibadethaneler, sağlık merkezine dönüştürüldü.
    • AA
    • 09.05.2021 - 23:19
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 08:44
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    Hindistan'da ibadet alanları hastaneye dönüştürülüyor

    Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 403 bin 738 vaka kaydedildi.

    400 BİNİN ÜZERİNDE VAKA

    Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 403 bin 738 koronavirüs vakası ve virüse bağlı 4 bin 92 ölüm kaydedildi.

    İBADETHANELER SAĞLIK MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

    Başkent Yeni Delhi'de Sikh ibadethanesi olan Rakab Ganj Sahib Gurdwara, koronavirüs hastalarına gerekli yatak ve oksijenin sağlanacağı sağlık merkezine dönüştürüldü.

    Hindistan'da ibadet alanları hastaneye dönüştürülüyor

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    SALGINDA HAYATINI KAYBEDENLER SOKAK VE PARKLARDA TOPLUCA YAKILIYOR

    Öte yandan, krematoryumlarda yaşanan yoğunluk sonucu ülkede park ve sokaklar neredeyse bir krematoryumlarda dönüştürülüyor. Salgında hayatını kaybedenler ise park ve sokaklarda kurulan bu alanlarda topluca yakılıyor.

    Hindistan da ibadet alanları hastaneye dönüştürülüyor #5

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