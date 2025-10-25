Hindistan'da inek dışkısı festivaline katılan YouTuber'ın o anları kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkeleri listesinde başı çekiyor.

Hindistan'ın kalabalık nüfusu, inançları ve kültürü nedeniyle yaşanan kirlilik, ciddi bir sorun haline gelmiş durumda.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler ise bu durumu zaman zaman gözler önüne seriyor.

HİJYENDEN UZAK LEZZET VE GELENEKLER

Hijyenden uzak sokak lezzetleri videolarıyla sosyal medyada gündem olan Hindistan, ilginç kültür ve gelenekleriyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medyaya içerik üreten Tyler Oliveira'nın Hindistan serüveni ise sosyal medyada çok konuşuldu.

İNEK DIŞKISI FESTİVALİNE KATILDI

Oliveria, Hindistan’da katılımcıların kutsal olduğuna inandığı inek dışkısını birbirine attıkları bir festivale katıldı.

O anları kaydeden Tyler Oliverira'nın festivalde yaşadığı zor anlar ise kameraya yansıdı.