Hindistan'da inek dışkısı festivaline katılan YouTuber'ın o anları kamerada

- Sosyal medya içerik üreticisi Tyler Oliveira, Hindistan'da inek dışkısı festivaline katıldı.
- Oliveira'nın bu festivaldeki deneyimlerini kaydettiği video, sosyal medyada gündem oldu.
- Hindistan'ın ilginç kültürel etkinliklerine olan ilgisi, bu video ile dikkatleri üzerine çekti.
Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkeleri listesinde başı çekiyor.
Hindistan'ın kalabalık nüfusu, inançları ve kültürü nedeniyle yaşanan kirlilik, ciddi bir sorun haline gelmiş durumda.
Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler ise bu durumu zaman zaman gözler önüne seriyor.
HİJYENDEN UZAK LEZZET VE GELENEKLER
Hijyenden uzak sokak lezzetleri videolarıyla sosyal medyada gündem olan Hindistan, ilginç kültür ve gelenekleriyle de dikkat çekiyor.
Sosyal medyaya içerik üreten Tyler Oliveira'nın Hindistan serüveni ise sosyal medyada çok konuşuldu.
İNEK DIŞKISI FESTİVALİNE KATILDI
Oliveria, Hindistan’da katılımcıların kutsal olduğuna inandığı inek dışkısını birbirine attıkları bir festivale katıldı.
O anları kaydeden Tyler Oliverira'nın festivalde yaşadığı zor anlar ise kameraya yansıdı.