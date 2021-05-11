Hindistan'da inek idrarı ve dışkısı ilaç olarak kullanılıyor

Hindistan'da çok sayıda kişi, inek idrarı ve sütünden oluşan bir karışım içerek koronavirüsten kurtulmayı bekliyor.

Hindistan koronavirüs ölümleri her geçen gün artarak devam ediyor.

Sağlık sisteminin çökme aşamasına geldiği ülkede halk, kutsal saydıkları ineğin dışkı ve idrarından yapılan ilaçlara yöneldi.

İnek idrarı içen vekilin ardından Tetoda köyündeki bir inek barınağında koronavirüs merkezi kuruldu.

50 yataklı merkezde hastalara normal tedavinin yanı sıra alternatif tıp olarak görülen inek sütü ve idrarından yapılan karışımlar uygulanıyor.

Şu an 40 hastaya hizmet veren merkezde, bazı hastaların bağışıklığını artırması için vücutlarına inek dışkısı sürülüyor.

"KARIŞIM KULLANIYORUZ"

Merkezde çalışan bir görevli uygulanan tedaviyi şu sözlerle anlattı: "Koronavirüs semptomları olan hastaları tedavi etmek için inek idrarından ve bazı bitkilerden oluşan 'gau tirth' karışımını kullanıyoruz. Sonra bir öksürük tedavisi var ve burada inek idrarı bazlı ilaç kullanıyoruz. Ayrıca inek sütünden hazırlanan bir bağışıklık güçlendiricimiz olan 'chawanprash' var."

Hint vekil koronaya çare olarak inek idrarı içti haberi



