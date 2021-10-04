Hindistan'da inekler, sokakları mesken tuttu

Güney Asya ülkesindeki yollarda serbestçe dolaşan inekler, objektiflere yansıdı.

Hindistan, ineklerin kutsal sayıldığı ülke olarak biliniyor.

Yeni Delhi kentinde, Hinduların kutsal kabul ettiği inekler halkın arasında sokaklarda yaşıyor.

İNEKLER HAYATIN BİR PARÇASI OLDU

Caddeleri, pazar alanlarını ve hatta çöp alanlarını işgal eden inekler, ülkedeki hayatın bir parçası olmaya devam ediyor.

Yolda serbestçe dolaşan ve zayıf kaldıkları görülen inekler, yanlarından geçen vatandaşlar tarafından zaman zaman seviliyor.

İNEKLER, HİNDU İNANCINDA KUTSAL

Hindu inancında inek kutsal kabul edildiğinden dolayı Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

Hindu milliyetçisi Hindistan Başbakan Narendra Modi, 2014'te iktidara geldiğinden bu yana birçok eyalette inek kesimine yasak getirildi.

Bu yasaklar, Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesimine de kısıtlamalar getirdiğinden toplumsal sorunlara yol açıyor.