Hindistan'da inekler, yere yatanların üzerinden geçti Güney Asya ülkesinde geleneksel kutlama ilginç görüntülere sahne oldu. Yere yatanlar, dileklerinin kabul olması için ineklerin üzerlerinden geçmesine izin verdi.

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ensonhaber.com

İneğin kutsal sayıldığı Hindistan'da sıradışı bir geleneksel törene imza atıldı.

Hint vatandaşları, Madhya Pradeş eyaletine bağlı Ujjain kasabasında ineklerle birlikte toplandı.

Önce Hintler yere yattı. Sonrasında ise inekler, çalgılar eşliğinde yere yatanların üzerine basıp geçti.

Etkinliğe katılanlar, dileklerinin bu şekilde gerçeğe dönüşeceğine inanıyor.

İnekler üzerlerinden geçti

Hindistan basınında yer alan haberlere göre; etkinlik, "ışık festivali" anlamına gelen Divali etkinliğinin ardından düzenlendi.

Yerel halkın anlattıklarına göre, köyde sabah ineklere "ibadet" edildikten sonra insanlar yere yattı ve bu hayvanlar üzerlerinden geçti.

Bir asırlık gelenek

Ayrıca, bu geleneğe katılanların başka bir asırlık geleneği takip etmeleri de gerekiyor.

Beş gün boyunca oruç tutanlar, Divali'den bir gün önce gece boyunca köy tapınağında kalıyor.

Hindistanlılar, inekler üzerlerinden geçtikten sonra ayağa kalkıp davul sesleri eşliğinde dans etti.

Yaralanma yaşanmadı

Çevre köylerden bu geleneğe tanıklık etmeye gelenler de vardı. Bölgedeki halka göre, söz konusu kutlama sırasında üzerlerinden inek geçenlerin hiçbiri ciddi bir yaralanma yaşamadı.