Hindistan'da internetten tanıştığı kişiyle evlenebilmek için çocuğunu öldürdü

Haber Merkezi

Hindistan'da bir kadın, sosyal medya hesabından Rahul isimli bir adamla tanıştı.

Kısa sürede ilişkileri ilerleyen ikili, evlilik hayalleri kurmaya başladı.

Kadın, Rahul ile evlenmek amacıyla Delhi'ye taşındı ancak adam ve ailesi, kadının önceki eşinden olan çocuğunu kabul etmedi.

ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

Evlenmeyi kafasına koyan kadın, beş yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü.

Daha sonra çocuğun cansız bedenini hastaneye götüren anne, doktorların çocuğun boynundaki darp izlerini keşfetmesiyle gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Anne, sorgusunda Rahul ile evlenebilmek için çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti.

Kadının çocuğunu öldürmeden önce bir akrabasının yanına bıraktığı ve bu süreçte çocuğun cinsel istismara uğradığı da tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, anne hakkında dava açıldı.