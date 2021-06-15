Hindistan'da yaşlı bir Müslüman, Hindu aşırılıkçılar tarafından darbedildi.

Hindistan'da Uttar Pradeş eyaletine bağlı Gaziabad’da yaşayan Abdul Samet (75), polise yaptığı şikayette, 5 Haziran’da camiye gittiği sırada Hindu aşırılıkçılar tarafından kaçırıldığını ve darbedildiğini söyledi.

''BENİ PAKİSTAN CASUSU OLMAKLA SUÇLADILAR''

Şikayetinde Samet, "Jai Shri Ram (Tanrı Ram’a selam olsun)" ve "Vande Mataram (Anavatana boyun eğiyorum)" gibi Hinduizm’e ve Hindu milliyetçiliğine ait çeşitli sloganlar atmaya zorlandığını belirtti.

Saldırganların sakalını kestiğini ve kendisini bıçakla tehdit ettiğini dile getiren Samet, "Beni Pakistan casusu olmakla suçladılar." dedi.

Hindistan'da İslamofobik saldırı VİDEO

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DARP GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Samet’i kaçıran Hindu aşırılıkçıların yaşlı adamı darbederken kaydettikleri görüntünün sosyal medyaya düşmesi ise tepkiye yol açtı.

Söz konusu videoda yaşlı adamın kalın bir sopayla dövüldüğü, yüzüne tokat atıldığı ve sakalının makasla kesildiği görülüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YÜKSELDİ

Aralarında gazeteci, yazar ve siyasetçilerin olduğu çok sayıda kullanıcı, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği (AIMIM) Başkanı ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Hindutva ideolojisinde cesaretin her zaman zayıf yaşlı adamlara veya küçük gençlere saldırmak olduğunu belirterek, bunun her zaman bir çete tarafından yapıldığına dikkat çekti.

Uveysi, Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu’na konuya ilişkin bir tepki verip vermeyeceğini sorarak, Müslümanların onur haklarının Hindutva çetelerince gasp edildiğine dikkat çekti.

MÜSLÜMANLARIN SAKALLARINI HEDEF ALIYORLAR

Söz konusu Hindu çetelerin Müslümanların sakallarını hedef aldığına işaret eden Uveysi, "Bu hasta suçlular kendi toplulukları tarafından dışlanmalıydı. Bunun yerine onlar muhtemelen gelecekteki bakan ve milletvekilleri olma yolundalar." ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK YAPILAN SALDIRILARDAN BİRİ

Hint Amerika Müslüman Konseyi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Samet’in başına gelenlerin son bir ayda Müslümanlara yönelik düzinelerce olaydan biri olduğu anımsatıldı.

Akademisyen Ashok Swain ise Hindistan’da seçimi kazanmak için İslamofobi dışında her şeyin başarısız olacağını kaydederek söz konusu hadiseye tepkisini gösterdi.

SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI

Polis yetkilileri, Samed’e şiddet uygulayanlardan birinin yakalandığını, diğerlerinin ise arandığını açıkladı.

2022’de ülkenin en büyük eyaleti Uttar Pradeş’te gerçekleştirilecek seçimler öncesi Müslümanlara yönelik şiddetin artması, Hindu milliyetçiliği ideolojisi güden iktidardaki Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) halkı kutuplaştırarak oy elde çabası şeklinde yorumlanıyor.