Hindistan'da İspanyol turistin toplu tecavüze uğramasına tepkiler sürüyor Hindistan'da İspanyol turiste tecavüz eden 7 kişiden 3'ü gözaltına alındı. Diğer 4 zanlıyı arama çalışmaları devam ederken iğrenç olaya ilişkin tepkiler sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Hindistan'da gezgin çiftin başına gelenler, dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Doğu eyaleti Jharkhand'ın Dumka bölgesinde geceyi geçirmek için çadır kuran çift 7 erkek tarafından önce darbedilmiş, ardından da talihsiz kadına toplu cinsel saldırıda bulunmuşlardı.

Yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, “Başımıza kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz bir şey geldi. Yedi adam bana tecavüz etti. Bizi dövdüler, soydular ama pek fazla şey yapmadılar çünkü istedikleri bana tecavüz etmekti. Polisle birlikte hastanedeyiz. Bu gece burada, Hindistan'da yaşandı." ifadelerine yer vermişti.

Gezgin çifte saldırdılar: Talihsiz kadın 7 kişinin tecavüzüne uğradı

Tepki çeken olayın ardından Hindustan Times'ın haberine göre; Jharkhand eyaletindeki Dumka bölgesinde görev yapan Başkomiser Pitambar Singh Kherwar, sosyal medyada yoğun etkileşim ve tepki alan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Motosikletle dünya turuna çıkan turist çiftin, olayın yaşandığı 1 Mart gecesini Dumka'da kurdukları çadırda geçirdiklerini belirten Kherwar, darbedilen çiftin bölgede devriye gezen polis memurlarınca bulunduğunu söyledi.

Kherwar, çiftin polis tarafından hastaneye götürüldüğünü ve yapılan testler sonucu doktorların kadının tecavüze uğradığını doğruladığını aktardı.

3 zanlı gözaltında: Geriye kalan 4 sapık aranıyor

Jharkhand Polisi, yaptığı açıklamada, darp ve toplu tecavüzle suçlanan 7 kişiden 3'ünün gözaltına alındığını, kalan 4 kişinin arandığını bildirdi.

Polis yetkilileri, çiftin İspanya pasaportuyla Hindistan'a geldiğini, Brezilya vatandaşı olmaları dolayısıyla iki ülkenin elçilikleriyle iletişime geçilerek bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

"Ciddi bir suçun kurbanı oldular"

Brezilya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliğince BBC'ye yapılan açıklamada, çiftin "ciddi bir suçun kurbanı oldukları" belirtildi.

İspanya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliğince de X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Dünyanın her yerinde kadınlara yönelik şiddeti sona erdirmek için birlik olmalıyız." ifadesine yer verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)