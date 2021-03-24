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    Hindistan'da kaçakçılar, peruklarında altın kaçırmak isterken yakalandı

    Havalimanı yetkilileri, saçlarından şüphelendikleri şahısları durdurunca ortaya ilginç bir manzara çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 10:29
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    Hindistan'da kaçakçılar, peruklarında altın kaçırmak isterken yakalandı

    Hindistan'da Chennai Uluslararası Havalimanı'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Yetkililer, saç şekillerinden şüphelendikleri iki şahsı havalimanından ayrılmak üzereyken durdurdu.

    Yapılan incelemelerde, şüphelilerin peruk taktığı fark edildi. Perukların altında gizlenmiş, toplam ağırlığı 698 gram olan altınlar ortaya çıktı.

    ELE GEÇİRİLEN MİKTAR

    Dubai'den gelen şüphelilerin çoraplarında ve bağırsaklarında da altın bulunduğu belirtildi.

    Havalimanı gümrük yetkililerinin, 21 Mart'ta yaşanan olayda toplam 382 bin 943 dolar değerinde altın ve döviz ele geçirdiği kaydedildi.

    Hindistan'da kaçakçılar, peruklarında altın kaçırmak isterken yakalandı ViDEO

    Hindistan da kaçakçılar, peruklarında altın kaçırmak isterken yakalandı #1

    ALTIN KAÇAKÇILARI DURMADI

    Benzer bir olayın geçen cuma günü, aynı havalimanında üç kaçakçının peruklarının altına altın gizlemesiyle yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

    Altınların toplam ağırlığının 2 kilo 410 gram olduğu belirtildi.

    Hindistan da kaçakçılar, peruklarında altın kaçırmak isterken yakalandı #2

    Hindistan da kaçakçılar, peruklarında altın kaçırmak isterken yakalandı #3

    Hindistan da kaçakçılar, peruklarında altın kaçırmak isterken yakalandı #4

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