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Hindistan'da kamyonet yol kenarındaki insanlara çarptı

Hindistan'da kamyonet yol kenarındaki insanlara çarptı

Orissa eyaletinde bir kamyonet, yol kenarında dans eden insanları altına alarak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.