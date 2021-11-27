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    Hindistan'da kamyonet yol kenarındaki insanlara çarptı

    Orissa eyaletinde bir kamyonet, yol kenarında dans eden insanları altına alarak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 02:21
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    Hindistan'da kamyonet yol kenarındaki insanlara çarptı

    Hindistan'ın Orissa eyaletinde kan donduran bir olay gerçekleşti.

    Ulusal Otoyol 226'da dün gece alkollü olduğu iddia edilen bir kamyon sürücüsü, yüksek hızda kullandığı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında duran bir düğün konvoyuna çarptı.

    YOL KENARINDA DANS EDENLERİ ALTINA ALDI

    Kazanın şiddetine rağmen yüksek hız nedeniyle duramayan kamyon, yol kenarında dans eden vatandaşları altına alarak metrelerce sürükledi.

    3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Yaşanan kaza sonucu, aralarında damadın babasının da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

    Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Hindistan'da kamyonet yol kenarındaki insanlara çarptı VİDEO

    Hindistan da kamyonet yol kenarındaki insanlara çarptı #1

    Hindistan da kamyonet yol kenarındaki insanlara çarptı #2

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