- Haberler
- Dünya Haberleri
- Hindistan'da kan donduran olay: Nehre düşen şahsı timsah yedi
Hindistan'da kan donduran olay: Nehre düşen şahsı timsah yedi
- Haber Merkezi
- 18.08.2022 - 09:55
Hindistan'ın Sokhdaraghu köyünde bulunan Dhadhar Nehri'nde, korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.
Yaşanan kan dondurucu olayda, İmran isimli kişi, iddiaya göre dengesini kaybederek nehre düştü.
Nehre düşen adamı timsah yakaladı
Bu sırada aniden fırlayan bir timsah ise adamı dişlerinin arasına aldıktan sonra uzaklaştı.
Olayın duyulmasının ardından haberi alan köylüler nehir kenarına koştu.
Hindistan'da kan donduran olay: Nehre düşen şahsı timsah yedi VİDEO
Parçalara ayrılırken buldular
Köylüler geldiğinde talihsiz adamı timsah tarafından öldürülmüş ve parçalara ayrılırken buldu.
Binlerce köylü elleri kolları bağlı şekilde bu anları izlemek zorunda kaldı.
İtfaiye ekipleri, nehirden talihsiz adamın kemiklerini çıkardı
Korkunç ana tanık olan köylüler, timsahın adamı bırakmasının ardından parçaları nehirden toplamaya çalıştı.
Köylülerin başarılı olamamasının ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, adamın kemiklerini akşam saatlerinde nehirden çıkarabildi.