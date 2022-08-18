Hindistan'da kan donduran olay: Nehre düşen şahsı timsah yedi

Hindistan'da kan donduran olay: Nehre düşen şahsı timsah yedi

Dhadhar Nehri kenarında gezinirken dengesini kaybeden İmran isimli kişi, nehre düştü. Bu esnada beliren timsah, yakaladığı adamı parçalara ayırarak öldürdü.

Hindistan'ın Sokhdaraghu köyünde bulunan Dhadhar Nehri'nde, korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.

Yaşanan kan dondurucu olayda, İmran isimli kişi, iddiaya göre dengesini kaybederek nehre düştü.

Nehre düşen adamı timsah yakaladı

Bu sırada aniden fırlayan bir timsah ise adamı dişlerinin arasına aldıktan sonra uzaklaştı.

Olayın duyulmasının ardından haberi alan köylüler nehir kenarına koştu.

Hindistan'da kan donduran olay: Nehre düşen şahsı timsah yedi VİDEO



Parçalara ayrılırken buldular

Köylüler geldiğinde talihsiz adamı timsah tarafından öldürülmüş ve parçalara ayrılırken buldu.

Binlerce köylü elleri kolları bağlı şekilde bu anları izlemek zorunda kaldı.

İtfaiye ekipleri, nehirden talihsiz adamın kemiklerini çıkardı

Korkunç ana tanık olan köylüler, timsahın adamı bırakmasının ardından parçaları nehirden toplamaya çalıştı.

Köylülerin başarılı olamamasının ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, adamın kemiklerini akşam saatlerinde nehirden çıkarabildi.