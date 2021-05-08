Hindistan'da karton yataklı koronavirüs bakım merkezi

Hastanelerdeki doluluk oranları nedeniyle zor günlerin yaşandığı ülkede kız yurduna karton yataklar kuruldu.

Koronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısında ilk sırada bulunan ABD'yi, 21.8 milyonu aşkın vakayla Hindistan takip ediyor.

Ülkede son 24 saatte görülen 4 bin 187 ölüm, pandemide bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı olarak kayıtlara geçti.

YURT, BAKIM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Nefes almakta zorlanan hastalar için oksijen sağlamakta güçlük çekilirken, hastaneler yetersiz kalan yatak kapasiteleri nedeniyle hastalara yanıt vermekte zorlanıyor.

Hindistan'ın Haryana eyaletinin Gurugram şehrinde bulunan bir kız yurdu, koronavirüs bakım merkezine dönüştürüldü.

KARTON YATAKLAR KURULDU

Hint yetkililer, çareyi bakım merkezine karton yataklar kurmakta buldu. Yataklar, sosyal mesafe kuralına göre dizildi.

Bakım merkezindeki havalandırma sorununun ise bazı yatakların kenarına kurulan vantilatörlerle giderilmeye çalışılacağı anlaşılıyor.

KREMATORYUMLAR DOLU

Başkent Yeni Delhi'de artan koronavirüs ölümleri nedeniyle, ölülerin yakıldığı krematoryumlardaki kapasitesi doldu.

Yakınlarını koronavirüse kurban verenler, odun yığınları oluşturarak cesetleri yakıyor.

İnsanlar, yakma işlemi için saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor. Buna karşılık yeni krematoryumlar kurulması için harekete geçildi.

OKSİJEN KITLIĞI

BBC'nin haberine göre, Yeni Delhi'de özel bir hastane, oksijen kıtlığı nedeniyle yeni hasta kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Hint ordusunun oksijen stoklarıyla sorun çözülmeye çalışılırken, ABD, İngiltere ve Almanya'nın aralarında bulunduğu bazı ülkeler Hindistan'a yardım göndereceklerini açıklamıştı.