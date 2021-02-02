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    Hindistan’da kazadan son anda kurtulan ikili

    Keşmir bölgesinde motosikletlinin dengesini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen mini kamyonetin sürücüsü, motosikletliyi ezmemek için manevra yaptı. O sırada iki yaya, ölümden son anda kurtuldu.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 07:41
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 07:54
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    Hindistan’da kazadan son anda kurtulan ikili

    Hindistan’ın Keşmir bölgesinde motosiklet sürücüsü hareket halindeyken dengesini kaybederek, yola düştü.

    O sırada karşıdan gelen mini kamyonet tipi aracın sürücüsü ise motosikletliye çarpmamak için ani manevra yaptı.

    SON ANDA KURTULUŞ

    Kaldırımda yürüyen iki yaya da, manevra sonucu devrilen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Kazada yayaların hafif yaralandığı belirtildi.

    Hindistan'da yayalar, kaza sonrası ezilmekten son anda kurtuldu İZLE

    Hindistan’da kazadan son anda kurtulan ikili #1

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