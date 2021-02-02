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Hindistan’da kazadan son anda kurtulan ikili

Hindistan’da kazadan son anda kurtulan ikili

Keşmir bölgesinde motosikletlinin dengesini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen mini kamyonetin sürücüsü, motosikletliyi ezmemek için manevra yaptı. O sırada iki yaya, ölümden son anda kurtuldu.