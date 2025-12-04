Hindistan'da kıskançlık cinayeti: küçük yeğenini öldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hindistan yine kan donduran bir cinayet haberiyle dünya basınında gündem oldu.

Kuzey Hindistan, Panipat'ta bir düğünde 6 yaşındaki yeğeni Vidhi'nin güzelliğini kıskandığı için boğarak öldüren Poonam, tutuklandıktan sonra üç akrabasını daha öldürdüğünü itiraf etti.

6 YAŞINDAKİ KIZI LEĞENDE BOĞDU

Yeğenini depo odasında plastik bir leğene doldurduğu suda boğan Poonam'in, kapıyı dışarıdan sürgülediği bildirildi.

Baba, kızının kayıp olduğunu fark edince aile çocuğu aramaya başladı. Yaklaşık bir saat sonra Vidhi'nin nenesi torununu leğenin içinde, kafası suya batmış halde buldu.

Hastaneye götürülen Vidhi, kurtarılamadı.

"KİMSE DAHA GÜZEL GÖRÜNMESİN"

New York Post haberine göre, suçunu itiraf ettikten sonra tutuklanan Poonam, 6 yaşındaki yeğenini "düğünde kimse daha güzel görünmesin" istediği için öldürdüğünü açıkladı.

Katil kadın sorgu sırasında polislere güzel kızlardan rahatsız olduğunu söyledi.

ÜÇ ÇOCUĞUN CİNAYETİNİ DAHA İTİRAF ETTİ

Poonam, daha önce başka bir yeğeni ve sonrasında yakalanmamak için kendi oğlu dahil olmak üzere üç çocuğu daha öldürdüğünü itiraf etti.

Yakın bir kasabada yaşayan genç bir kızı da "daha güzel" olduğu için öldürdüğü belirtildi.

Polisin açıklamalarına göre aile bu ölümlerin kaza olduğunu düşünüyordu ve "Poonam birbiri ardına suç işlemeye devam etti."