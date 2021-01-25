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    Hindistan'da köpek, leoparın saldırısından korundu

    Şehir merkezine inen leoparın saldırısıyla karşılaşan köpek, leoparla savaşmaktan geri kalmadı. Köpeğin kendisini koruduğu anlar, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 10:12
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    Hindistan'da köpek, leoparın saldırısından korundu

    22 Ocak'ta Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Rajasmand şehir merkezine leopar indi.

    Bölgenin kuzeybatısındaki bir güvenlik kamerası, başıboş bir köpeğin vahşi bir leoparla savaştığı anları yakaladı.

    GİZLİCE YANAŞTI

    Çekilen görüntülerde, büyük leoparın kapalı bir benzin istasyonu dükkanının önünde köpeğe gizlice yaklaştığı görülüyor.

    Hindistan'da köpek, leoparın saldırısından korundu VİDEO

    Hindistan da köpek, leoparın saldırısından korundu #1

    KÖPEĞE SALDIRDI

    Hemen ardından leopar köpeğin üzerine atlıyor ancak cesur köpek, leoparla savaşarak davetsiz misafirin peşine düşüyor.

    LEOPARLAR SIK SIK KÖPEK AVLIYOR

    Hindistan'daki leoparların, sık sık köpekleri avlamak için kentsel alanlara girdiği biliniyor.

    Hindistan da köpek, leoparın saldırısından korundu #2

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