Şehir merkezine inen leoparın saldırısıyla karşılaşan köpek, leoparla savaşmaktan geri kalmadı. Köpeğin kendisini koruduğu anlar, kameraya yansıdı.

22 Ocak'ta Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Rajasmand şehir merkezine leopar indi.

Bölgenin kuzeybatısındaki bir güvenlik kamerası, başıboş bir köpeğin vahşi bir leoparla savaştığı anları yakaladı.

GİZLİCE YANAŞTI

Çekilen görüntülerde, büyük leoparın kapalı bir benzin istasyonu dükkanının önünde köpeğe gizlice yaklaştığı görülüyor.

Hindistan'da köpek, leoparın saldırısından korundu VİDEO



KÖPEĞE SALDIRDI

Hemen ardından leopar köpeğin üzerine atlıyor ancak cesur köpek, leoparla savaşarak davetsiz misafirin peşine düşüyor.

LEOPARLAR SIK SIK KÖPEK AVLIYOR

Hindistan'daki leoparların, sık sık köpekleri avlamak için kentsel alanlara girdiği biliniyor.