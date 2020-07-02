Hindistan'da korona kurbanlarına insanlık dışı muamele

Asya ülkesinde salgın nedeniyle hayatını kaybedenler, doğrudan çukura atıldı.

Hindistan'da koronavirüs kaynaklı 606 bin 907 vaka ve 17 bin 860 ölüm yaşandı.

Ülkenin Karnataka eyaletine bağlı Ballari bölgesinde salgın nedeniyle hayatını kaybedenleri defnetme yöntemi tepki çekti.

Sağlık ekipleri, ceset torbalarına konulan bedenleri, defin protokollerini hiçe sayarak doğrudan çukura attı. O anlar, bölgedeki bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

KORONADAN ÖLENLERİ ÇUKURA ATTILAR

Ballari yönetimi, yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek, kurbanların ailelerinden özür diledi.

Görüntülerle ilgili soruşturma başlatılırken, olaya karışan tüm saha ekibi dağıtıldı ve yerini yeni bir ekip aldı.

Hindistan'da koronavirüs kurbanları çukura atılıyor VİDEO