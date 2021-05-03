Hindistan'da koronavirüs tablosu ağır: Annesine suni teneffüs ile müdahale etti

Hindistan'da koronavirüs tablosu ağır: Annesine suni teneffüs ile müdahale etti

Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da durum gittikçe kötüleşiyor.

1 yıldan fazladır tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor.

Salgına karşı en yoğun mücadeleyi ise günlük vaka artışlarıyla rekor kıran Hindistan veriyor.

Ülkeden gelen görüntüler, acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Uttar Pradeş eyaletindeki Bahraich kentinde, koronaya yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen sağlanamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti.

Hastanede verilen yaşam mücadelesi anbean kameraya yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından birçok kişi, ülkenin sağlık sisteminin virüsle baş edemediği ve yetersiz kaldığı konusunda eleştiride bulundu.

Hindistan'da koronavirüs tablosu ağır: Annesine suni teneffüs ile müdahale etti VİDEO

SAĞLIK DURUMU BİLİNMİYOR

Kızının suni teneffüs uygulayarak hayatta tutmaya çalıştığı annenin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen Hindistan'da tablo ağırlaşıyor. 19 milyon vakanın görüldüğü ülkede, can pazarı yaşanıyor.