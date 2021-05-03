Euro
9.9672
-0.03%
Dolar
8.2575
-0.21%
Altın
475.65
1.04%
Borsa
1.421
1.67%
Bitcoin
479.300
1.76%
EXEN Coin
27.97
0.50%
24ºC
İstanbul
Puslu güneşli 24 C
    Hindistan'da koronavirüs tablosu ağır: Annesine suni teneffüs ile müdahale etti

    Hindistan'da koronavirüs tablosu ağır: Annesine suni teneffüs ile müdahale etti

    Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da durum gittikçe kötüleşiyor.
    • DHA
    • 03.05.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 18:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    1 yıldan fazladır tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor.

    Salgına karşı en yoğun mücadeleyi ise günlük vaka artışlarıyla rekor kıran Hindistan veriyor.

    Ülkeden gelen görüntüler, acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

    SUNİ TENEFFÜS YAPTI

    Uttar Pradeş eyaletindeki Bahraich kentinde, koronaya yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen sağlanamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti.

    Hastanede verilen yaşam mücadelesi anbean kameraya yansıdı.

    Hindistan da koronavirüs tablosu ağır: Annesine suni teneffüs ile müdahale etti #1

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

    Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından birçok kişi, ülkenin sağlık sisteminin virüsle baş edemediği ve yetersiz kaldığı konusunda eleştiride bulundu.

    Hindistan'da koronavirüs tablosu ağır: Annesine suni teneffüs ile müdahale etti  VİDEO

    SAĞLIK DURUMU BİLİNMİYOR

    Kızının suni teneffüs uygulayarak hayatta tutmaya çalıştığı annenin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

    Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen Hindistan'da tablo ağırlaşıyor. 19 milyon vakanın görüldüğü ülkede, can pazarı yaşanıyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir