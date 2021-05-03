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- Hindistan'da koronavirüs tablosu ağır: Annesine suni teneffüs ile müdahale etti
Hindistan'da koronavirüs tablosu ağır: Annesine suni teneffüs ile müdahale etti
- DHA
- 03.05.2021 - 16:15
- Güncelleme : 03.05.2021 - 18:11
1 yıldan fazladır tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor.
Salgına karşı en yoğun mücadeleyi ise günlük vaka artışlarıyla rekor kıran Hindistan veriyor.
Ülkeden gelen görüntüler, acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.
SUNİ TENEFFÜS YAPTI
Uttar Pradeş eyaletindeki Bahraich kentinde, koronaya yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen sağlanamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti.
Hastanede verilen yaşam mücadelesi anbean kameraya yansıdı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından birçok kişi, ülkenin sağlık sisteminin virüsle baş edemediği ve yetersiz kaldığı konusunda eleştiride bulundu.
Hindistan'da koronavirüs tablosu ağır: Annesine suni teneffüs ile müdahale etti VİDEO
SAĞLIK DURUMU BİLİNMİYOR
Kızının suni teneffüs uygulayarak hayatta tutmaya çalıştığı annenin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen Hindistan'da tablo ağırlaşıyor. 19 milyon vakanın görüldüğü ülkede, can pazarı yaşanıyor.