Euro
9.4094
-0.55%
Dolar
7.9241
-0.2%
Altın
440.21
-0.16%
Borsa
1.406
2.1%
Bitcoin
448.000
2.52%
EXEN Coin
12.90
1.33%
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Hindistan’da koronavirüsün çift mutant varyantına rastlandı

    Maharashta eyaletinde 206, Yeni Delhi’de ise 9 örnekte çift mutant vakasına rastlandı.
    • AA
    • 24.03.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 17:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan’da koronavirüsün çift mutant varyantına rastlandı

    Hindistan'ın batı eyaletlerinde, koronavirüsün çift mutant varyantı tespit edildi.

    Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Sujeet Kumar Singh, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    AÇIKLAMA YAPILDI

    Şingh, Hindistan'ın koronavirüsten en çok etkilenen batıdaki Maharashtra eyaletinden alınan örneklerden 206'sında çift mutant varyantının tespit edildiğini söyledi.

    Ayrıca, yeni varyanta başkent Delhi’de 9 örnekte rastlandığı bildirildi.

    Hindistan’da koronavirüsün çift mutant varyantına rastlandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir