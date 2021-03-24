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- Hindistan’da koronavirüsün çift mutant varyantına rastlandı
Hindistan’da koronavirüsün çift mutant varyantına rastlandı
Maharashta eyaletinde 206, Yeni Delhi’de ise 9 örnekte çift mutant vakasına rastlandı.
- AA
- 24.03.2021 - 17:19
- Güncelleme : 24.03.2021 - 17:26
Hindistan'ın batı eyaletlerinde, koronavirüsün çift mutant varyantı tespit edildi.
Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Sujeet Kumar Singh, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
AÇIKLAMA YAPILDI
Şingh, Hindistan'ın koronavirüsten en çok etkilenen batıdaki Maharashtra eyaletinden alınan örneklerden 206'sında çift mutant varyantının tespit edildiğini söyledi.
Ayrıca, yeni varyanta başkent Delhi’de 9 örnekte rastlandığı bildirildi.