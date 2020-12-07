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Hindistan’da koruyucu kıyafetli düğün
Hindistan’da bir çift, gelinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü iptal etmek istemedi. Hintli çift, filyasyon ekiplerinin kullandığı koruyucu kıyafetleri giyerek evlendi.
- İHA
- 07.12.2020 - 19:44
- Güncelleme : 07.12.2020 - 19:58
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerde de önlemler had safhada.
KORUYUCU KIFAYETLERLE DÜĞÜN YAPTILAR
Hindistan’ın Racastan eyaletine bağlı Shahbad bölgesinde bir çift, gelinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü ertelemek istemeyince, filyasyon ekiplerinin giydiği özel koruyucu kıyafeti giyerek evlendi.
Koronavirüs tedavi merkezinde gerçekleştirilen düğün töreninde, rahip ve 3 şahit de filyasyon kıyafetleri giydi.