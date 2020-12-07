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    Hindistan’da koruyucu kıyafetli düğün

    Hindistan’da bir çift, gelinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü iptal etmek istemedi. Hintli çift, filyasyon ekiplerinin kullandığı koruyucu kıyafetleri giyerek evlendi.
    • İHA
    • 07.12.2020 - 19:44
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 19:58
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    Hindistan’da koruyucu kıyafetli düğün

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerde de önlemler had safhada.

    KORUYUCU KIFAYETLERLE DÜĞÜN YAPTILAR

    Hindistan’ın Racastan eyaletine bağlı Shahbad bölgesinde bir çift, gelinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü ertelemek istemeyince, filyasyon ekiplerinin giydiği özel koruyucu kıyafeti giyerek evlendi.

    Koronavirüs tedavi merkezinde gerçekleştirilen düğün töreninde, rahip ve 3 şahit de filyasyon kıyafetleri giydi.

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