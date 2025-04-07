Hindistan’da kuduz salgını paniği

DHA

Hindistan'ın kuzeydoğusunda kuduz salgını görülüyor...

Yapılan son açıklamada, salgın nedeniyle en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de salgından etkilendiği bildirildi.

SALGIN CHURACHANDPUR'DA YOĞUNLAŞIYOR

Hindistan medyasındaki haberlerde, salgının Manipur eyaletinin başkenti Imphal'in yaklaşık 88 kilometre güneyindeki Churachandpur'da yoğunlaştığı kaydedildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek için belirli alanlarda kısıtlama uygulamaya başladıklarını duyurdu.