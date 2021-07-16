Hindistan’da kurban kesmek yasaklandı

Nüfusun yaklaşık yüzde 97’si Müslüman olan Cammu Keşmir’de, Kurban Bayramı’nda inek, deve, buzağı gibi hayvanların kesilmesine ve taşınmasına yasak getirildi.

Hindistan’da bulunan ve nüfusunun yaklaşık yüzde 97'si Müslüman olan Cammu Keşmir bölgesindeki halk Kurban Bayramı için hazırlık yaparken, Keşmir Hayvancılık Dairesi inek, buzağı ve deve gibi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin ve taşınmasının yasaklandığını duyurdu.

Emrin, ‘Hayvanlara Zulmün Önlenmesi Yasası'na’ atıfta bulunularak Hindistan Hayvancılık Bakanlığı talimatı doğrultusunda alındığı belirtildi.

Emrin uygulanması konusunda kolluk kuvvetlerine çağrıda bulunuldu.

Ayrıca denetimlerin artırılmasının gerektiği ifade edildi.

GENELLİKLE KOYUN VE KEÇİ KESİLİYOR

Keşmir’de inek kesimi yasağının sürmesine rağmen, Müslümanların çoğunluk olduğu bölgelerde sığır eti bulunuyordu.

Müslüman halk, Kurban Bayramı'nda genellikle koyun ve keçi keserek ibadetlerini yerine getirirken, bölgeye bağlı bazı yerleşim yerlerinde inek gibi hayvanlar da kurban ediliyordu.

YAPTIRIM UYGULANIYOR

Hindistan’da birçok eyalette sığır kesimi yasak.

Suç olarak kabul edilen bu eylemi işleyenlere para ve hapis cezası dahil birçok yaptırım uygulanıyor.

KURBAN ETİ TAŞIRKEN LİNÇ EDİLMİŞTİ

Ayrıca, ülkede Müslümanlara yönelik nefret suçlarında son yıllara göre artış gözleniyor.

31 Temmuz 2020'de kurban eti taşıyan bir Müslüman, Hintliler tarafından linç edilmişti.