Hindistan'da motosiklete hızlı tren çarptı, sürücü son anda kurtuldu

Sürücünün ıskaladığı hızlı tren, motosikleti paramparça ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaleti Bharwari kentinde motosiklet sürücü, hızlı trenin geçtiği geçide yanaştı.

Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü, motosikleti hemen yere bıraktı. Sürücünün yere bırakmasıyla hızlı trenin geçmesi bir oldu.

MOTOSİKLET PARAMPARÇA OLDU

Sürücü saniyelerle ölümden kurtulsa da motosikleti paramparça oldu.

Olayın şokunu yaşayan sürücü, motosikletine bile yaklaşamadı.

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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