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- Hindistan’da motosikletli adamın kafasını traktör ezdi
Hindistan’da motosikletli adamın kafasını traktör ezdi
Motosiklet sürücüsü, yağışın ardından suların biriktiği yolda dengesini sağlayamadı. Motosiklet devrilirken, yere düşen sürücünün kafasının üzerinden traktör geçti.
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 08:45
- Güncelleme : 16.09.2021 - 09:06
Hindistan'ın Dahod kentinde 14 Eylül Salı günü etkili olan yağmur, trafikteki sürücüleri zor durumda bıraktı.
Yolda biriken sular nedeniyle, bir motosiklet sürücü dengesini sağlayamadı.
Sürücünün yanı sıra 1 kadın ve küçük bir çocuğu taşıyan motosiklet, yolun ortasına devrildi.
O sırada yoldan geçmekte olan traktör, yere düşen motosiklet sürücüsünün kafasının üzerinden geçti.
ÇOCUK SON ANDA KURTULDU
Küçük çocuk, tekerlerin altında kalmaktan kadının çekmesiyle kurtuldu.
Motosiklet sürücüsü, yaşanan kazayı mucizevi bir şekilde hafif sıyrıklarla atlattı.
KAMERAYA YANSIDI
Çevredeki vatandaşların yardımıyla motosiklet sürücüsü ayağa kalkarken, yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Hindistan’da motosikletli adamın kafasını traktör ezdi VİDEO