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    Hindistan’da motosikletli adamın kafasını traktör ezdi

    Motosiklet sürücüsü, yağışın ardından suların biriktiği yolda dengesini sağlayamadı. Motosiklet devrilirken, yere düşen sürücünün kafasının üzerinden traktör geçti.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 09:06
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    Hindistan’da motosikletli adamın kafasını traktör ezdi

    Hindistan'ın Dahod kentinde 14 Eylül Salı günü etkili olan yağmur, trafikteki sürücüleri zor durumda bıraktı.

    Yolda biriken sular nedeniyle, bir motosiklet sürücü dengesini sağlayamadı.

    Sürücünün yanı sıra 1 kadın ve küçük bir çocuğu taşıyan motosiklet, yolun ortasına devrildi.

    O sırada yoldan geçmekte olan traktör, yere düşen motosiklet sürücüsünün kafasının üzerinden geçti.

    ÇOCUK SON ANDA KURTULDU

    Küçük çocuk, tekerlerin altında kalmaktan kadının çekmesiyle kurtuldu.

    Motosiklet sürücüsü, yaşanan kazayı mucizevi bir şekilde hafif sıyrıklarla atlattı.

    Hindistan’da motosikletli adamın kafasını traktör ezdi #1

    KAMERAYA YANSIDI

    Çevredeki vatandaşların yardımıyla motosiklet sürücüsü ayağa kalkarken, yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Hindistan’da motosikletli adamın kafasını traktör ezdi VİDEO

    Hindistan’da motosikletli adamın kafasını traktör ezdi #2

    Hindistan’da motosikletli adamın kafasını traktör ezdi #3

    Hindistan’da motosikletli adamın kafasını traktör ezdi #4

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