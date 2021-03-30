Hindistan'da motosikletlinin hatası kazaya neden oldu

Hindistan'da motosikletlinin hatası kazaya neden oldu

Yola hatalı çıkış yapan motosikletli, iki kamyonun çarpışmasına sebep olurken o anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'ın Rajendranagar bölgesinde, yol kenarında duran bir motosikletli aniden yola çıkarak kazaya yol açtı.

İhmalkar sürücü, sağ taraftan gelen kamyonu görmesine rağmen gaza yüklendi. Kamyon sürücüsü durumu fark edip, direksiyonu kırdı ancak kazadan kaçamadı.

İKİ KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Motosikletliyi teğet geçen kamyon sürücüsü, karşıdan gelen başka bir kamyonla kafa kafaya çarpışarak devrildi. Kaza sonucu 1 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri kayıplara karışan sürücü hakkında soruşturma başlatırken, yaşanan o anlar ise çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Hindistan'da motosikletlinin hatası kazaya neden oldu