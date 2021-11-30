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    Hindistan'da Müslüman komedyen Faruki, tehditler nedeniyle mesleği bıraktı

    Hindistan'da Hindu milliyetçisi grupların tehditlerinin ardından gösterileri iptal edilen Müslüman komedyen Münevver Faruki, mesleği bıraktı.
    • AA
    • 30.11.2021 - 00:29
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    Hindistan'da Müslüman komedyen Faruki, tehditler nedeniyle mesleği bıraktı

    Faruki, komedyenliği bırakmasını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    "NEFRET KAZANDI"

    Paylaşımında "Nefret kazandı." ifadesini kullanan Faruki, çok sayıda programının iptal edilmesinin ardından komedyenliği bıraktığını ve "sanatın kaybettiğini" kaydetti.

    Faruki, kendisi ve izleyicilere yönelik aldığı tehditler nedeniyle son iki ayda 12 komedi gösterisinin iptal edildiğini vurgulayarak, "Yapmadığım espriler nedeniyle beni hapse atmak, gösterilerimi iptal etmek adil değil. Gösteriler, dinine bakılmaksızın Hindistan'da insanlar tarafından sevildi. Bu adil değil." değerlendirmesinde bulundu.

    Hindistan da Müslüman komedyen Faruki, tehditler nedeniyle mesleği bıraktı #1

    HİNT TANRILARINI ŞAKA MALZEMEMESİ YAPTIĞI İÇİN HEDEF OLDU

    Müslüman komedyen Faruki, İktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) milletvekillerinden birinin oğlu tarafından Hint tanrılarından "uygunsuz" şekilde bahsettiği gerekçesiyle yapılan şikayetin ardından, 1 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

    Faruki, tamamlanan yargı süreçlerinin ardından 7 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.

    Hindu gruplar, sosyal medyada Faruki'yi hedef alarak gösterilerini basmak ve izleyicilere zarar vermekle tehdit ediyordu.

    Hindistan da Müslüman komedyen Faruki, tehditler nedeniyle mesleği bıraktı #2

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