Hindistan'da nehir kenarındaki bina, tahliye sırasında yıkıldı

Hindistan ve Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir’de etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Altyapıya ciddi zarar veren yağışlar, köprülerin yıkılmasına, elektriğin kesilmesine ve telekomünikasyon ağlarının devre dışı kalmasına sebep oldu.

TAHLİYE SIRASINDA BİNA ÇÖKTÜ

Hindistan ordusuna ait helikopterler, selden etkilenen bölgelerde kurtarma operasyonlarına katıldı. Madhopur kentinde gerçekleştirilen tahliye sırasında nehir kenarındaki bir binanın çökmesi kameraya yansıdı. Operasyonlar kapsamında 3 bin 500’den fazla bölge sakini güvenli bölgelere taşındı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 34 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Demir yolu ve kara ulaşımında aksaklıklar yaşanırken bazı yollar trafiğe kapatıldı ve birçok tren seferi iptal edildi. Bölgedeki tüm okullarda 29 Ağustos’a kadar eğitim ve öğretime ara verildi, sınavlar askıya alındı.

MUSON YAĞIŞLARI BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR

Güney Asya’da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, Hindistan ve çevre ülkelerde her yıl büyük çaplı doğal afetler ve kazalara neden oluyor. Pakistan genelinde 26 Haziran’dan bu yana meydana gelen sellerde 800’den fazla kişi yaşamını yitirdi, Hindistan’ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından bu yana yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.