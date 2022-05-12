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    Hindistan’da nikahta elektrik kesilince kardeşler yanlış damatlarla evlendirildi

    Toplu nikah töreninde elektriğin kesilmesiyle rahip evlenecek çiftleri karıştırdı. 2 kız kardeş, yanlış damatlarla evlendirildi.
    • 12.05.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 16:00
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    Hindistan’da nikahta elektrik kesilince kardeşler yanlış damatlarla evlendirildi

    Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Aslana köyünde düzenlenen toplu nikah töreninde kesilen elektrik, 2 kız kardeşin yanlış damatlarla evlendirilmesine neden oldu.

    Yaşanan büyük karışıklıkta olayı fark etmeyen çiftler, evlerine gittiklerinde gerçeği anladı.

    Ertesi gün kıyılan nikahla durum düzeldi

    İHA’nın haberine göre; yanlış kişiye evet diyen çiftler, ertesi gün tekrar düzenlenen nikah töreniyle durumu düzeltti.

    Gelinlerin babası Ramesh Lal yaptığı açıklamada, gelinlerin aynı renk elbise giydiğini ve yüzlerini peçe ile örttüklerini, rahibin bu nedenle gelinleri karıştırmış olabileceğini ifade etti.

    Hindistan’da nikahta elektrik kesilince kardeşler yanlış damatlarla evlendirildi #1


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