Hindistan'da öğrencilerden öğretmenlere şiddet

Hindistan’da yatılı okulda okuyan öğrenciler düşük not verdiği gerekçesiyle 2 öğretmeni ve 1 memuru döverek ağaca bağladı.

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bulunan Dumka bölgesindeki yatılı okulda okuyan bir grup öğrenci, düşük not verdiği gerekçesiyle 2 öğretmeni ve okulda memur olan 1 kişiyi şiddet uyguladı.

Öğretmenler ve memurun ağaca bağlı halde görüntülerin sosyal medyada gündeme oturmasının ardından polis harekete geçerken, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı aktarıldı.

Kimse şikayetçi olmadı

İHA'nın haberine göre; Gopikandar karakolu amiri Nityanand Bhokta yaptığı açıklamada, "Okul yönetimi olayla ilgili yazılı bir şikayette bulunmadığı için davaya herhangi bir soruşturma açılmadı. Olayın doğrulanmasının ardından okul yetkililerinden şikayette bulunmalarını istedim” ifadelerini kullanarak, söz konusu şikayetin okula zarar vereceği gerekçesiyle şikayette bulunulmadığını aktardı.

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Eğitime 2 gün ara verildi

Öğretmenler ise, şikayet ederek hiçbir çocuğun geleceğini mahvetmek istemediklerini belirtirken, olayın ardından okulda asayiş ve düzeni sağlamak için 9. ve 10. sınıflarda eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Jharkhand Academic Council (JAC) tarafından sonuçları açıklanan Ortaöğretim Eğitimi Merkezi Kurulu (CBSE) 9. sınıf sınavında, okuldaki 32 öğrenciden 11'i başarısız olan DD notunu aldı.

Öğrenciler, öğretmenin uygulamalı sınavlarda kendilerine kasıtlı olarak düşük notlar verdiğini ve bu yüzden sınavdan başarısız olduklarını iddia etti.