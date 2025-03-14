Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Hindular arasında iyinin kötülüğe galip gelmesini temsil eden Holi Festivali, aynı zamanda kışın bitişini ve baharın başlangıcını simgeliyor.

Holi'den bir gün önce şenlik ateşleri yakan Hindular, burada çeşitli dini ritüeller gerçekleştiriyor.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE KUTLANIYOR

Hindular, festival günü düzenlenen kutlamalarda ise birbirlerini ıslatıyor ve renkli tozlar atıyor.

Bu sebeple Holi, birçok ülkede 'Renklerin festivali' olarak anılıyor.

Holi Festivali kutlamaları, ağırlıklı olarak Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da yapılsa da günümüzde Hindu diasporası aracılığıyla dünyanın birçok ülkesine yayılmış durumda.

BAĞLILIK VE DOĞRULUĞUN ZAFERİNİ SİMGELİYOR

ANI News'ün haberine göre, Hint kültüründe baharın gelişini temsil eden renklerin festivali 'Holi' kapsamında organize edilen şenliklere çok sayıda eyalette on binlerce kişi katıldı.

Birçok eyalette kutlamalar, 'bağlılık' ve 'doğruluğun zaferini' simgeleyen şenlik ateşi ritüeli olan Holika Dahan gibi geleneksel ritüellerle başladı.

BİRBİRLERİNE RENKLİ TOZ FIRLATARAK EĞLENDİLER

Katılımcılar, festivali kutlamak için birbirlerine parlak renkli toz ve su balonları fırlatırken cadde, sokak ve tapınaklar renkli görüntülere sahne oldu.

Kültürel etkinliklerin yer aldığı festivalde caddelerde müzik, eğlence ve ikramlarla katılımcılar coşkulu kalabalıklar oluşturdu.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Büyük şehirlerdeki bazı noktalara etkinlikler dolayısıyla ilave güvenlik güçleri konuşlandırılırken, üst düzey güvenlik tedbirleri devreye alındı.

Hindistan'da her yıl mart ayında kutlanan 'Holi Festivali', bölgelere bağlı olarak birkaç gün devam ediyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Ramazan ayının ikinci cuma namazı ve Holi Festivali öncesinde polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.