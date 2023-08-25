İHA
Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde yer alan Vijayawada kentinde hareketli dakikalar yaşandı.
Bir oto galeride gece saatlerinde başlayan yangın paniğe sebep oldu.
Bölgede çıkan yangın kısa sürede tüm galeriyi sardı.
Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
400 motosiklet kül oldu
Yetkililer, bir buçuk saatte kontrol altına alınan yangında galeride bulunan bin motosikletten 400’ünün kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
Kısa devre sebebiyle çıktı
Yangının, elektrikli motosikletlerin şarj edildiği sırada kısa devre nedeniyle çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.