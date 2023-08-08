Hindistan'da otomobilin suya düşme anı: Panik anları kameraya yansıdı Güney Asya ülkesinde kontrolden çıkan araç, çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Çevredekilerden biri, gördüğü manzarayı anlattı.

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ensonhaber.com

Hindistan'da park halindeki bir araç suya düştü.

Hint yerel basınına göre otomobilin içinde genç bir kız vardı ve onu kurtarmaya çalışan babası da suya düştü.

Madya Pradeş eyaletindeki kaza anı kameraya yansırken, çevredekilerin panik halinde attığı çığlık duyuldu.

Suyun kenarında duran bir kişi, yardım bekleyen babayı kurtarmak için suya atladı.

Aracın suya düşme anı

Kameraya yansıyan anlarda, kırmızı renkteki araç kayanın kenarına doğru geldikten sonra takla atarak suya düşüyor.

Bu sırada otomobilin ön kapısı açılıp tekrar kapanıyor. Kızına engel olmak isteyen baba da araçla birlikte kendini suyun içinde buluyor.

"Boğuluyorlardı, şoktaydım"

Söz konusu kişi, kayaya çarpmaktan şans eseri kurtuldu. Yaşananları anlatan bir görgü tanığı şunları söyledi: