Hindistan'da park halindeki bir araç suya düştü.
Hint yerel basınına göre otomobilin içinde genç bir kız vardı ve onu kurtarmaya çalışan babası da suya düştü.
Madya Pradeş eyaletindeki kaza anı kameraya yansırken, çevredekilerin panik halinde attığı çığlık duyuldu.
Suyun kenarında duran bir kişi, yardım bekleyen babayı kurtarmak için suya atladı.
Aracın suya düşme anı
Kameraya yansıyan anlarda, kırmızı renkteki araç kayanın kenarına doğru geldikten sonra takla atarak suya düşüyor.
Bu sırada otomobilin ön kapısı açılıp tekrar kapanıyor. Kızına engel olmak isteyen baba da araçla birlikte kendini suyun içinde buluyor.
"Boğuluyorlardı, şoktaydım"
Söz konusu kişi, kayaya çarpmaktan şans eseri kurtuldu. Yaşananları anlatan bir görgü tanığı şunları söyledi:
Şelaleye düşen bir araba gördüm. Otomobilde bulunan bir adam ve 13 yaşındaki kızı, araç kaymasına rağmen inmek için büyük çaba sarf etti. Ancak ikili içerideyken otomobil devrildi.
Boğuluyorlardı. Atladım ve arabanın içindeki adamı kurtardım. Kızı da çevredekiler tarafından kurtarıldı. Bir ara olaya bakarken şoktaydım ama sonra atlamak için cesaretimi topladım.