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    Hindistan'da rahip, korona bitsin diye cinayet işledi

    Hindistan’da Sansari Ojha (70) adlı bir rahip, koronavirüs salgının sona ermesi için Saroj Kumar Pradhan isimli kişinin kafasını baltayla kesti.
    • DHA
    • 29.05.2020 - 16:39
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    Hindistan'da rahip, korona bitsin diye cinayet işledi

    Hindistan’da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı.

    Hindistan’da Brahmani Dei Tapınağı’nda görevli Sansari Ojha (70) adlı bir rahip, koronavirüs salgının sona ermesi için Saroj Kumar Pradhan (52) adlı kişinin kafasını keserek Hindu tanrıçasına kurban ettiği belirtildi.

    RAHİP GÖZALTINA ALINDI

    Polis tarafından gözaltına alınan Rahip Ojha, ifadesinde bir tanrıçayı rüyasında gördüğünü, tanrıçanın salgını sona erdirmek için kendisinden bir kurban istediğini söyledi.

    Görgü tanıkları gece geç saatte tapınakta Rahip Ojha ile kurbanın tartıştıklarını ve Rahip’in kurbanın kafasına baltayla vurduğunu belirtti.

    Polis ise basına yaptığı açıklamada, Rahip Ojha’nın gözaltına alındığı sırada sarhoş olduğunu vurguladı.

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