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    Hindistan'da raylara düşen çocuğu kurtaran demir yolu işçisi

    Tren istasyonunda düştüğü raydan çıkamayan çocuk son anda kurtarılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 12:59
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    Hindistan'da raylara düşen çocuğu kurtaran demir yolu işçisi

    Hindistan'da raylara düşen çocuk, korku dolu anlar yaşattı.

    Maharaştra'daki Vangani tren istasyonunda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, istasyonda yürüyen çocuk bir anda kendini raylarda buldu.

    Çocuk raylardan çıkmaya çalışırken, trenin hızla yaklaştığı görüldü.

    ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİLER

    O sırada Mayur Shelke adlı demir yolu işçisi, hızla koşarak çocuğu ölümden kurtardı, kendisi de yukarı çıkmayı başardı.

    Demiryolları Bakanlığı, Shelke ile ilgili "Çocuğun hayatını kurtarmak için hayatını riske attı. Onun örnek cesaretini ve görevine bağlılığını selamlıyoruz." dedi.

    Hindistan'da raylara düşen çocuğu kurtaran demir yolu işçisi ViDEO

    Hindistan da raylara düşen çocuğu kurtaran demir yolu işçisi #1

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