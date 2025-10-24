Hindistan'da raylarda video çeken çocuk, trenin altında kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hindistan'ın Odisha eyaletine bağlı Puri kentindeki Janakdevpur tren istasyonunda, 15 yaşındaki Vishwajeet Sahu, sosyal medyada paylaşmak için trenin gelişini cep telefonuyla video çekmeye başladı.

TRENİN ÇARPMASIYLA CAN VERDİ

Tehlikeli şekilde raylarda duran Sahu'ya, arka tarafından hızla gelen tren çarptı.

Ezilen çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.