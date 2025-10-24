Abone ol: Google News

Hindistan'da raylarda video çeken çocuk, trenin altında kaldı

Puri kentinde, sosyal medya için demir yolu hattında video çeken 15 yaşındaki çocuk, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 17:48
  • Hindistan'da 15 yaşındaki Vishwajeet Sahu, sosyal medya için raylarda video çekerken tren çarptı.
  • Sahu, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
  • Olay, Odisha eyaletine bağlı Puri kentinde gerçekleşti.

Hindistan'ın Odisha eyaletine bağlı Puri kentindeki Janakdevpur tren istasyonunda, 15 yaşındaki Vishwajeet Sahu, sosyal medyada paylaşmak için trenin gelişini cep telefonuyla video çekmeye başladı.

TRENİN ÇARPMASIYLA CAN VERDİ

Tehlikeli şekilde raylarda duran Sahu'ya, arka tarafından hızla gelen tren çarptı.

Ezilen çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Dünya Haberleri