Hindistan'da şaşkına çeviren olay: 26 parmağı olan bebek dünyaya geldi

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Geçtiğimiz günlerde Hindistan'da doğan bir bebek, hem ülke hem de dünya gündemine oturdu.
Bharatpur şehrinde dünyaya gelen bir bebek olağanüstü bir özellikle doğdu.
Küçük kız, her iki elinde yedi parmak ve her iki ayağında altı parmakla doğdu.
Gören şaşıp kalıyor: 26 parmakla doğdu
Doktorlar bebeğin genetik bir rahatsızlığı olduğunu söylerken, bebeğin ailesi onun reenkarnasyon geçirmiş bir Hindu tanrıçası olduğuna inanıyor.
Doktorlar, olağandışı durumunun nadir görülen bir genetik anormallikten kaynaklandığını söyledi.
"Bebek sağlıklı"
Doğduğu hastanede çalışan Dr. BS. Soni şunları belirtti:
"26 parmağa sahip olmanın hiçbir zararı yok ama genetik bir anormali. Bebek bunun dışında kesinlikle sağlıklı."