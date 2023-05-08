Hindistan’da savaş uçağı yerleşim yerine düştü Savaş uçağının yerleşim yerine düşmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti. Uçağın rutin sorti sırasında düştüğü, pilotun hafif yaralandığı bildirildi.

AA

Hindistan’ın batısındaki Rajastan eyaletinin Hanumangarh bölgesinde "MiG-21" tipi savaş uçağı, yerleşim yerine düştü.

3 sivil öldü

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Uçak, Bahlol Nagar'da bir evin üzerine düştü. Ne yazık ki üç kişi hayatını kaybetti." denildi.

Kazada üç sivil yaşamını yitirdi, bir sivil yaralandı.

Sorti sırasında düştü

Uçağın rutin sorti sırasında düştüğü, pilotun hafif yaralandığı bildirildi.

Kazanın nedenini araştırmak için bir sorgulama ekibinin kurulduğu belirtildi.