Hindistan’da savaş uçağı yerleşim yerine düştü

AA
Hindistan’ın batısındaki Rajastan eyaletinin Hanumangarh bölgesinde "MiG-21" tipi savaş uçağı, yerleşim yerine düştü.
3 sivil öldü
Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Uçak, Bahlol Nagar'da bir evin üzerine düştü. Ne yazık ki üç kişi hayatını kaybetti." denildi.
Kazada üç sivil yaşamını yitirdi, bir sivil yaralandı.
Sorti sırasında düştü
Uçağın rutin sorti sırasında düştüğü, pilotun hafif yaralandığı bildirildi.
Kazanın nedenini araştırmak için bir sorgulama ekibinin kurulduğu belirtildi.