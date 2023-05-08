Hindistan’da savaş uçağı yerleşim yerine düştü
AA

Hindistan’ın batısındaki Rajastan eyaletinin Hanumangarh bölgesinde "MiG-21" tipi savaş uçağı, yerleşim yerine düştü.

3 sivil öldü

Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Uçak, Bahlol Nagar'da bir evin üzerine düştü. Ne yazık ki üç kişi hayatını kaybetti." denildi.

Kazada üç sivil yaşamını yitirdi, bir sivil yaralandı.

Sorti sırasında düştü

Uçağın rutin sorti sırasında düştüğü, pilotun hafif yaralandığı bildirildi.

Kazanın nedenini araştırmak için bir sorgulama ekibinin kurulduğu belirtildi.

Hindistan’da savaş uçağı yerleşim yerine düştü
Hindistan’da savaş uçağı yerleşim yerine düştü
Hindistan’da savaş uçağı yerleşim yerine düştü