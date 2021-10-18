Hindistan'da sel suyu evi yıktı

Etkisini gösteren yağışlar nedeniyle bir ev, sel suyu nedeniyle çöktü. Korku dolu anlar, kayıt altına alındı.

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağış sele yol açtı.

Sel ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Idukki bölgesinde 11, Kottayam bölgesinde 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

EVLER SU ALTINDA KALDI

Kerala eyaletinin Kottayam bölgesinde çok sayıda ev su altında kaldı. İnsanların mahsur kaldığı bölgelere malzeme ve personel göndermek için askeri helikopterler devreye alındı.

SEL SUYUNA DAYANAMADI

Kottayam'da dere kenarında bulunan bir ev sel suyuna kapılarak yıkılırken, o anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hindistan'da sel sularına dayanamayan ev yıkıldı ViDEO

BAŞBAKAN MODİ: ÜZGÜNÜM

Farklı noktada ise bir otobüsün yolda kaldığı, mahsur kalan yolcuların kurtarıldığı görüldü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kerala'daki şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi üzücü. Yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

2018'DEKİ SEL FELAKETİ

Selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kerala'da 2018'de meydana gelen sel felaketinde en az 400 kişi hayatını kaybetmişti.